У Техасі сталася стрілянина у церкві

У американському штаті Техас сталася стрілянина у церкві, вбито двох прихожан.

Нападника з рушницею застрелили двоє інших прихожан.

Стрілянина сталася під час служби. За словами очевидців, нападник мав несправжню бороду та сонцезахисні окуляри. Перед тим як відкрити вогонь, він причастився.

ФБР та поліція намагаються з’ясувати мотиви нападника.

У вересні набрав чинності новий закон, який дозволяє ліцензованим власникам зброї проносити її у культові місця, зокрема церкви.

У Техасі цього року сталося кілька випадків збройних нападів з багатьма загиблими.