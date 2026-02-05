Газета Washington Post розпочала скорочення працівників, зокрема в Україні

Американська газета The Washington Post розпочала масові скорочення, зокрема в Україні.



Видання The New York Times з посиланням на два джерела, обізнаних з цим рішенням, повідомило, що WP провело масштабне звільнення, яке значно скоротило спортивне висвітлення, місцеві новини та міжнародне висвітлення. За даними джерел NYT, компанія звільнила близько 30 відсотків усіх своїх співробітників. Це включає людей з бізнес-підрозділу та понад 300 із приблизно 800 журналістів редакції.



«Досі не можу зрозуміти, що мої чотири роки висвітлення війни в Україні для The Washington Post закінчилися – якраз перед річницею вторгнення. Я планую залишитися в Києві, бо ця історія важливіша, ніж будь-коли», – написала керівниця київського бюро WP Шівон О'Грейді у соцмережі Х.



Також про звільнення у соцмережі Х повідомила кореспондентка Ліззі Джонсон, яка працювала в Україні: «Мене щойно звільнили із The Washington Post у розпал бойових дій. Я не маю слів. Я спустошена».

Представництво WP у Києві розпочало свою роботу у травні 2022 року.

The Washington Post – найбільша газета столиці США Вашингтона, також входить до числа найстаріших. З 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу.