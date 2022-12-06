Україна повернула тіла 49 загиблих військових – Мінреінтеграції

Україна повернула тіла 49 загиблих військовослужбовців, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 6 грудня.

«Наразі спільно з силовими структурами робимо все можливе для повернення тіл оборонців. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де, ймовірно, перебувають тіла загиблих захисників», – заявив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У відомстві зазначають, що загалом вдалося повернути додому тіла 827 військових.

У липні влада повідомляла, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.