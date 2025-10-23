В Україну повернули 1000 тіл загиблих – Координаційний штаб

В Україну повернули 1000 тіл загиблих, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.



Найближчим часом буде проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

У червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Тепер проводяться експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

В Україні понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані у червні цього року озвучив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.







