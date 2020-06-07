Підняти зарплати для працівників тюрем планують до листопада – міністр

Підняти зарплати для працівників тюрем планують до листопада, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Знову ж таки зарплата у 5-6 тисяч гривень при тому, що людина живе у тюрмі і спілкується лише зі злочинцями – це не адекватна винагорода. Ми по суті їх змушуємо брати участь в якихось корупційних історіях. Тому що, просто залишивши цю роботу, найнявшись на іншу аналогічну, автоматом ця людина отримує на третину більшу зарплату. У чому сенс працювати у тюрмах? Відповідно підняття зарплат – це теж те, що ми плануємо зробити теж восени. Думаю, що десь до листопада ми їх десь піднімемо», – сказав Малюська.

Він пояснив, що зарплати підніматимуть за рахунок скорочення кількості тюрем та персоналу.

«І на цьому все. Ми не будемо брати додаткові кошти з бюджету. Ми будемо в існуючих межах налаштовувати систему на ліпшу роботу», – заявив міністр.

У жовтні 2019 року Державна кримінально-виконавча служба у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що в українських колоніях та слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч людей.