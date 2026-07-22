Уряд погодив призначення Ткаченка головою Київської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації, повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
16 липня Верховна Рада України призначила голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.
Також 16 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Калашника з посади голови Київської ОВА, а Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації.
Форум