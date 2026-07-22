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Новини | Події

Уряд погодив призначення Ткаченка головою Київської ОДА

16 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації
16 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації

Кабінет міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації, повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

16 липня Верховна Рада України призначила голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Також 16 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Калашника з посади голови Київської ОВА, а Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації.

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