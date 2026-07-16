Зеленський звільнив очільника КМВА Ткаченка, голів Київщини й Миколаївщини

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко залишить посаду – відповідний указ президента України Володимира Зеленського опублікований 16 липня.

«Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» звільнити ТКАЧЕНКА Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації», – йдеться в тексті.

Ані президент, ані Ткаченко звільнення наразі не кометували. Тимур Ткаченко очолив КМВА 31 грудня 2024 року.

Крім того, Зеленський звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської обласної військової адміністрації, а Віталія Кіма – з посади очільника Миколаївської ОВА.

Тимчасово обов’язки голови Київщини виконуватиме Руслан Олійник, Миколаївщини – Георгій Решетілов.

Раніше сьогодні стало відомо, що Калашник очолить Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, Кім – Міністерство у справах ветеранів.