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Корецький очікує, що наступна зима буде важчою за попередню, підготовка триває

Сергій Корецький назвав задачею Кабінету міністрів «прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону»
Сергій Корецький назвав задачею Кабінету міністрів «прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону»

Уряд працює над підготовкою до наступного опалювального сезону, заявив новопризначений прем’єр-міністр Сергій Корецький у коментарі каналу «Рада» 16 липня.

«Минула зима була достатньо важкою, але вона була пройдена попри всі атаки й спроби ворога зламати морально й фізично Україну, енергетичний сектор. Так от, розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону рівно в перший день завершення минулого», – сказав він.

Корецький послався на комплексний «План стійкості», який охоплює, зокрема, пасивний захист об’єктів критичної інфраструктури. За цим документом, додав голова уряду, триває активна робота.

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Він назвав задачею Кабінету міністрів «прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону».

«Задача це надскладна, я особисто вважаю, що наступна зима буде більш складною, ніж попередня. Причина тому дуже проста – активізувався ворог з атаками, більше балістики, більше ракет, більше «Шахедів». Відповідно, руйнувань, спричинених цими атаками, також більше. Проте й ми стаємо сильнішими, більш досвідченими, вчимося на попередніх уроках», – додав прем’єр.

Раніше 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.

Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо
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Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо
відео Радіо Свобода

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