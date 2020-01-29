Підгрупи ТКГ проводять засідання в Мінську

У столиці Білорусі Мнську 29 січня продовжують роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, повідомляє МЗС Білорусі у твітері.

Після засідання підгруп заплановане засідання Тристоронньої контактної групи.

На першому у 2020 році засіданні, яке відбулося 16 січня, українська сторона висловилася за проведення повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання місією ОБСЄ та запропонувала провести розведення сил та засобів на додаткових трьох ділянках.