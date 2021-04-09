«Перенесення місця переговорів ТКГ з Мінська до Польщі не виглядає можливим» – польський політолог

На перенесення місця переговорів Тристороннньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з Мінська до Польщі сподіватися не варто. Таку думку висловив польський політолог, експерт з питань Східної Європи Гжегож Кучинський. На його погляд, Росія однозначно цьому чинитиме опір, з іншого боку «Україна вже не хоче чути про переговори в Мінську з очевидних причин».

Як повідомляють польські ЗМІ, перенесення переговорів ТКГ до Польщі не виключає голова української делегації, колишній президент України Леонід Кравчук.

Він вважає, що після спаду епідемії коронавірусної інфекції потрібно знайти нове місце для переговорів, Мінськ ним залишатись не може, «тому що Білорусь не є країною демократичною» й перебуває «під пантофлею Росії». При цьому і Леонід Кравчук припустив, що Росія може не погодитися змінити Мінськ на Польщу.

Раніше цього тижня українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі та посилення військової присутності Росії біля українського кордону. Упродовж останнього року, після початку пандемії COVID-19, усі такі засідання відбуваються онлайн.