ТКГ цього тижня проведе два засідання

Цього тижня відбудуться чергові засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили у пресслужбі української делегації у ТКГ.

Обидва засідання відбудуться у режимі відеокомференцій.

20 липня заплановане засідання робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.



21 липня – загальне засідання Тристоронньої контактної групи.



Порядок денний засідань:

питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територііі;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.



В українській делегації нагадали, що зараз продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.