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ТКГ цього тижня проведе два засідання

Обидва засідання відбудуться у режимі відеокомференцій

Цього тижня відбудуться чергові засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили у пресслужбі української делегації у ТКГ.

Обидва засідання відбудуться у режимі відеокомференцій.

20 липня заплановане засідання робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

21 липня – загальне засідання Тристоронньої контактної групи.

Порядок денний засідань:

  • питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму;
  • імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територііі;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.


В українській делегації нагадали, що зараз продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

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