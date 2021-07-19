ТКГ цього тижня проведе два засідання

Цього тижня відбудуться чергові засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили у пресслужбі української делегації у ТКГ.
Обидва засідання відбудуться у режимі відеокомференцій.
20 липня заплановане засідання робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
21 липня – загальне засідання Тристоронньої контактної групи.
Порядок денний засідань:
- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територііі;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
В українській делегації нагадали, що зараз продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
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