Зеленський розглядає кандидатури Кравчука, Резнікова на заміну Кучми в ТКГ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розглядає кандидатури колишнього президента Леоніда Кравчука, віцепрем’єра, нинішнього першого заступника голови української делегації в ТКГ Олексія Резнікова і низки інших осіб на роль представника України в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський сказав про це 29 липня в Києві, через день після того, як Офіс президента повідомив, що Леонід Кучма, який очолював українську делегацію, залишає ТКГ.

«Найближчими днями буде офіційна інформація… Ті люди, про яких я сказав, будуть у цій групі: радниками, керівниками напрямів або керівником ТКГ у цілому», – сказав Зеленський після відвідування лікарні «Охматдит».

28 липня в Офісі президента повідомили, що другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, вирішив залишити роботу в групі.

Леонід Кучма вдруге став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року. До того, Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.