Народний депутат Єфімов отримав 25 млн гривень внаслідок погашення заборгованості – #Точно

Народний депутат України від фракції БПП Максим Єфімов отримав дохід у розмірі 25 396 643 гривні внаслідок погашення заборгованості, згідно з договором уступки прав вимоги. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру, джерелом доходу є товариство з обмеженою відповідальністю «КЗТС Машинінг». Майже половиною часток цього підприємства володіє вищезгаданий парламентар.

Як повідомляло #Точно, Єфімов сплатив лише 400 гривень за свою частку в зазначеній компанії. Іншими власниками «КЗТС Машинінг» значаться Валерій Прилипко і Руслан Луняченко.

ТОВ «КЗТС Машинінг» є однією з великих компаній українського ринку сільськогосподарських виробників. Основні напрямки діяльності підприємства – вирощування зернових і олійних культур: озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза і соняшник. Земельні наділи, що обробляються компанією, розташовані в Слов’янському районі на півночі Донецької області, в сприятливому для сільського господарства регіоні з чорноземним родючим ґрунтом.