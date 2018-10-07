Більш ніж 2 мільйони гривень витратив народний депутат Литвин на державні облігації – #Точно

Народний депутат України Володимир Литвин придбав державні облігації на суму 2 096 129 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Емітентом цінних паперів, придбаних парламентарем, було Міністерство фінансів України.

У червні цього року Володимир Литвин вже витрачав свої кошти на придбання облігацій, проте тоді емітентом паперів був «УкрСиббанк», а сума угоди становила майже 13 мільйонів гривень.

Згідно з офіційною декларацією Володимира Литвина за 2017 рік, родина народного депутата володіє квартирою 259 квадратних метрів вартістю 9,43 мільйона гривень, житловим будинком площею 550 квадратних метрів, двома земельними ділянками, а також нежитловим приміщенням площею 421 квадратний метр.

Окрім цього, Володимир Литвин володіє двома коштовними швейцарськими годинниками (Zenit, Hublot), колекціями картин, книг, зброї, а також ікон. Минулого року парламентар заробив 275 тисяч гривень заробітної плати за роботу у Верховній Раді, 61 тисячу гривень як академік Національної академії наук, 1,2 мільйона гривень від надання майна в оренду, а також 1,21 мільйона гривень разом з дружиною Тетяною Литвин вони отримали у вигляді процентів за банківськими вкладами.