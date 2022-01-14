У сина президента Казахстану є квартира і будинок у Швейцарії – ЗМІ

У сина президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва Тимура є будинок у швейцарському місті Сен-Прекс, а також квартира з видом на Женевське озеро, яку він придбав у 2010 році. Про це йдеться у розслідуванні щодо нерухомості й доходів сім’ї президента Казахстану, опублікованому виданням «Важные истории», що визнане в Росії «іноземним агентом».

Як йдеться в розслідуванні, антикорупційний проєкт Scanner Project ще у 2018 році знайшов у сина президента Казахстану квартиру у спальному районі Женеви – в будинку на вулиці Жільбер-Трольє. Згідно з випискою з женевського реєстру нерухомості, Тимур Токаєв володіє квартирою із 2006 року. Scanner Project оцінив тоді вартість квартири в цьому будинку у мільйон швейцарських франків.

Крім того, в розслідуванні йдеться і про статки інших персон з оточення Токаєва.

У листопаді 2019 року президент Казахстану призначив послом в Болгарії Темірта Ізбастіна – чоловіка своєї рідної сестри Карлиги Токаєвої. Як йдеться в розслідуванні, його дочка та племінниця Токаєва Дана Медеуова володіє в Болгарії трьома будівельними компаніями. У 2017 році Медеуова зі свого особистого рахунку перевела одній із компаній майже 700 тисяч євро і компанія придбала земельну ділянку у західній частині Софії.

Розслідувачі також виявили квартиру на узбережжі Маямі вартістю майже 1,4 млн доларів, яка належить тезці дружини одного з племінників Токаєва та першого заступника голови правління національного холдингу «Байтерек» Каниша Ізбастіна – Ботагоз Кургузовій.

«У Росії у сім’ї Токаєва нерухомості на сотні мільйонів рублів. Команда Олексія Навального виявила, що влада засекретила дані про нерухомість родичів казахського президента. З Росреєстру зникли будь-які дані про квартири Токаєвих», – зазначають журналісти.

Водночас із архівних виписок про нерухомість стало відомо, що Тимуру Токаєву належала квартира у майже 200 квадратних метрів у Москві.

«Важные истории» пишуть, що колишня дружина Токаєва Надія мала квартиру в будинку за два кілометри від Кремля. Також із 2000 року вона мала щонайменше 5 заміських будинків.

Касим-Жомарт Токаєв вранці 5 січня, у найгостріший період протесних подій у Казахстані, оголосив про відставку уряду і змістив 81-річного колишнього багаторічного президента країни Нурсултана Назарбаєва з його довічної посади голови Ради національної безпеки. Раду безпеки Казахстану очолив сам Токаєв.