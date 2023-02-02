Окупанти припинили виплату російських пенсій у Токмаку – голова МВА

Начальник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб підтвердив проєкту Радіо Свобода «Новинам Приазовʼя», що у цьому місті Запорізької області окупанти припиняють соціальні виплати.

«Наразі в них, швидше за все, кошти закінчуються, які були виділені на наш регіон. У них нова лінія така – щоб отримувати їхню пенсію, треба отримати російський паспорт. Це, знову-таки, примусово, щоб наші люди отримували ці російські паспорти. Але це дійсно так – на сьогодні немає цих пенсійних виплат з боку РФ», – повідомив він.

Він вважає, що окупанти навряд чи відновлять свої виплати місцевим жителям.

«Якби в них була така можливість, вони б це не зупиняли. Вони навпаки хайпували б цим. А через те, що надходжень немає… В них коштів навіть немає на військових своїх, ми ж бачимо, в якому одязі та з яким знаряддям заходять до нас. Тому те, що вони повернуть ці кошти – це фейк стовідсотковий», – впевнений він.

Про те що російські окупаційні сили припинили соціальні виплати на захопленій території Запорізької області, повідомив 24 січня Центр національного спротиву Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними військових, окупанти пояснюють такий крок браком рублів й обіцяють виправити ситуацію. Про терміни не повідомляють. Виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку, зазначили у повідомленні.