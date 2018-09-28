«Топаз» виходить на свободу за законом Савченко – ЗМІ

Суд у Харкові переглянув термін відбування покарання «антимайданівцю» Ігнатові Кромському, відомому на прізвисько «Топаз», повідомляє Interfax із посиланням на адвоката Кромського Дмитра Горшколєпова.

За даними видання, суд перерахував термін його ув’язнення за «законом Савченко» і ухвалив звільнити його з-під варти до кінця дня 28 вересня.

У січні Київський райсуд Харкова присудив Ігнатові Кромському вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Топаза» затримали 28 березня 2015 року у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року.

Наступного дня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту, але у квітні він зламав електронний браслет і пішов з дому. Того ж місяця «Топаза» оголосили у розшук. У грудні 2015 року Кромського затримали при спробі перетину українсько-російського кордону у Харківській області.

Кромський також був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві у грудні 2013 року. Став відомим за позивним «Топаз» після появи в інтернеті відео, знятого в таборі Антимайдану. Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають «тітушки» і він кричить Кромському, який його супроводжує: «Топазе, дай команду!».