Лідер гурту «Антитіла» Тополя прокоментував свої взаємини з Зеленським і Залужним

Лідер гурту «Антитіла», волонтер та військовий медик Тарас Тополя в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував свої взаємини із президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

«Я зустрічався з Володимиром Зеленським на Харківщині (одразу після її деокупації – ред.) останній раз. І це була така мотивуюча для мене, надіюся, і для нього зустріч. Не зважаючи ні на що, він не забронзовів. Він залишається людиною, з емоціями, з почуттями, з відчуттями. Звичайно, що він змінився дуже. І це видно. Його життя змінило і війна змінила. Але він залишається абсолютно відкритим», – розповів Тополя про свої враження від спілкування з президентом.

За словами музиканта, він має можливість комунікувати із Володимиром Зеленським напряму, але не зловживає нею.

«Я ненавиджу бути нав’язливим і без причини просто десь фонити на горизонті. Є діло – звернемося», – зазначив лідер гурту «Антитіла».

За словами Тополі, він так само має можливість спілкуватись напряму і з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

«Останній раз Сергій Вусик (один із учасників гурту «Антитіла» – ред.) мав з ним зустріч (я був не в Україні). Вони обговорювали майбутнє постачання антидронових рушниць (благодійний Фонд «Антитіла» збирав кошти на закупівлю «антидронових рушниць» для ЗСУ – ред.), і яким чином Міноборони, і наш фонд, і «Укроборонпром» можуть спільно попрацювати, щоб пришвидшити, щоб ЗСУ задовольнили ту потребу, яка у них є», – заявив музикант.

Як додає музикант і з Валерієм Залужним, і з Володимиром Зеленським він познайомився та почав спілкуватися ще до їхнього призначення на посади.