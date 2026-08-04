Трамп каже, що Іран має «останній шанс» укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану є один «останній шанс» укласти угоду, щоб припинити п’ятимісячну війну, інакше країні загрожує «обезголовлення».

«Я думаю, що ми, можливо, щось отримаємо, але я хочу дати їм усі останні шанси, перш ніж їх обезголовлять», – сказав він журналістам під час заходу в Овальному кабінеті 3 серпня, повторивши погрозу розпочати масштабний напад на Іран.

Минулого тижня Трамп заявив, що вирішив «утриматися» від того, що він обіцяв як безпрецедентна атака на Іран, заявивши, що «межі» угоди були узгоджені з Тегераном.

Раніше, 3 серпня, Іран заявив, що не веде переговорів зі Сполученими Штатами. У відповідь Трамп назвав керівництво Ірану «неймовірно лицемірним» у своєму дописі в соціальних мережах.

Відповідаючи на запитання про стан переговорів, Трамп відповів журналістам, що «вони тривають прямо зараз», додавши, що обидві сторони cпілкуються на прохання Ірану, а також союзників США в Перській затоці, включаючи Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

«Це останній шанс для них підписати хороший документ», – сказав він, маючи на увазі Іран.

Тимчасова мирна угода, укладена Вашингтоном і Тегераном, провалилася в середині липня, лише через кілька тижнів після її підписання.







