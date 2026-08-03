Іран заперечує факт переговорів зі США

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що наразі жодних переговорів між Іраном та Сполученими Штатами не ведеться. На своїй щотижневій зустрічі з журналістами 3 серпня Багаї сказав, що наразі тривають двосторонні переговори між Іраном та Оманом.

Зауваження речника пролунали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що переговори з Іраном відновляться 3 серпня.

У відповідь на зауваження Трампа Багаї сказав, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі вирушить до міста Наджаф для участі в шиїтському мусульманському паломництві, «а решта переговорної групи перебуває в Ірані».

Високопоставлене іранське джерело також повідомило Reuters, що ніяких переговорів не планується, і що Аракчі буде недоступний принаймні до кінця тижня.

Речник Комітету національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Хассан Кашкаві заявив, що наразі «ніяких переговорів» зі Сполученими Штатами не відбувається.

В інтерв'ю, опублікованому іранським державним інформаційним агентством ISNA, Кашкаві заявив, що іранський уряд не веде переговорів з Вашингтоном, особливо з ядерного питання. Кашкаві додав, що нинішнім пріоритетом ісламської республіки є «зняття первинних та вторинних санкцій у Конгресі США та повернення заморожених активів Ірану».

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував «масовану» атаку на Іран, оскільки угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою та вихід із глухого кута навколо ядерного потенціалу Тегерана перебувають в процесі розробки, хоча він не надав подробиць.



Війна, яка розпочалася з американо-ізраїльських авіаударів по Ірану наприкінці лютого, призвела до різкого зростання цін на нафту – зростання, коли атаки посилилися, і падіння, коли знову з’явилася надія на врегулювання шляхом переговорів.