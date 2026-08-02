Трамп відклав новий удар по Ірану, оскільки «параметри угоди вже узгоджені»

США відклали атаку на Іран на прохання самої ісламської республіки та інших країн Близького Сходу, повідомив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social. За словами Трампа, США готувалися виступити проти Ірану «з використанням… сили такого рівня, якого не було з часів Другої світової війни».

Однак Іран та інші країни Близького Сходу «звернулися з проханням утриматися від будь-якої атаки, оскільки параметри угоди вже узгоджені». «Це включає негайне, повне і тотальне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану», – написав Трамп.

Він заявив, що погодився скасувати атаку «заради майбутнього блага всього світу». «Держава Ізраїль приєднується до мене в цьому зобов’язанні», – додав Трамп.

Влада Ізраїлю наразі не коментувала цю заяву лідера США.

Трамп не вперше відкладає удари по Ірану. У середині травня він писав, що зробив це на прохання лідерів Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав припинення бойових дій на 60 днів та початок переговорів про закінчення війни. Проте через місяць США відновили удари по Ірану після обопільних звинувачень у порушеннях перемир’я.

26 липня видання The New York Times та інші американські видання повідомили, що Трамп вирішив відмовитися від продовження ударів по Ірану, оскільки його команда побоюється виснаження американської ППО на Близькому Сході в разі атак із боку ісламської республіки. Однак через кілька днів американські військові знову завдали ударів по Ірану.