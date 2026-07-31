Кувейт заявив про «нейтралізацію» атаки іранських дронів

Кувейт оголосив, що його сили протиповітряної оборони перехопили та нейтралізували іранські дрони, які 31 липня атакували «життєво важливі та військові об’єкти» країни.

«Ворожі цілі були атаковані та знищені. Це призвело до матеріальних збитків від осколків, але людських жертв не зафіксовано», – йдеться у заяві Міністерства оборони Кувейту.

Раніше, 31 липня, іранські військові оголосили про атаки дронів на Кувейт. Армія назвала атаку відповіддю на удари США по Ірану 29 липня, включаючи напад на житловий район на острові Кешм, в результаті якого, за словами іранських чиновників, загинули троє мирних жителів, зокрема дитина.

Бази США в Кувейті були однією з головних цілей Ірану в його новій серії ударів і майже щодня зазнавали ракетних атак і атак безпілотників з боку Корпусу вартових Ісламської революції та іранських військових.

Удари відбуваються на тлі короткочасної паузи в бойових діях між Сполученими Штатами й Іраном після того, як американські військові протягом 13 ночей поспіль атакували цілі, переважно на півдні країни. У відповідь Іран випустив ракети і безпілотники по, за його словами, американських цілях у регіоні Перської затоки.