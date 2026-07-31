Іран заявляє про удар дронами по об’єктах США на базі в Кувейті

Іранські військові заявляють, що 31 липня атакували базу Ахмад аль-Джабер у Кувейті безпілотниками.

У заяві вказано, що атаковані «гнізда винищувачів, системи супутникового зв’язку і склади американської військової техніки на базі Ахмад аль-Джабер в Кувейті».

Центральне командування США (CENTCOM) і Кувейт поки що не реагували на це твердження.

Іран назвав атаку відповіддю на удари США, зокрема по житловому району на острові Кешм, де, за даними іранських ЗМІ, загинули кілька цивільних жителів.

Бази США в Кувейті були однією з головних цілей Ірану в його новій серії ударів і майже щодня зазнавали ракетних атак і атак безпілотників з боку Корпусу вартових Ісламської революції та іранських військових.

Удари відбуваються на тлі короткочасної паузи в бойових діях між Сполученими Штатами й Іраном після того, як американські військові протягом 13 ночей поспіль атакували цілі, переважно на півдні країни. У відповідь Іран випустив ракети і безпілотники по, за його словами, американських цілях у регіоні Перської затоки.