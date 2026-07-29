США запровадили санкції проти суден, які перевозять іранську нафту

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо восьми танкерів «тіньового флоту» Ірану, а також компаній, яким вони належать.

До списку потрапили компанії, зареєстровані в Китаї та на Маршаллових островах. Танкери ходять під прапорами Мозамбіку, Барбадосу, Вануату та Маршаллових островів. Стверджується, що вони перевезли мільйони барелів іранської нафти до Китаю та сотні тисяч барелів нафтопродуктів до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також обмеження запроваджені щодо двох компаній, які, за даними міністерства фінансів США, відіграють ключову роль в отриманні грошей із суден за прохід через Ормузьку протоку. Стверджується, що компанії продають судам страхові поліси для транзиту.

«Страхування покриває ризики, більшість із яких створюються самим Іраном, такі як захоплення суден, і спрямоване на отримання доходу для фінансування терору та корупції режиму», – заявляє фінансове відомство США.

Як ідеться в повідомленні, через Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority Іран «створив незаконні схеми для здирництва у суден, які намагаються здійснювати звичайні комерційні рейси через Ормузьку протоку».

Ормузька протока має стратегічне значення, оскільки через неї на світовий ринок надходить більша частина нафти, що видобувається в країнах Перської затоки. Після початку 28 лютого ударів США та Ізраїлю Іран фактично перекрив Ормузьку протоку.