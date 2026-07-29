Іран відкинув пропозицію Оману щодо Ормузької протоки

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Тегеран відхилив пропозицію Оману порівну розділити маршрути проходу між двома країнами в Ормузькій протоці, водній артерії, яка стала ключовим пунктом війни зі Сполученими Штатами.

В інтерв’ю державному телебаченню Ірану 28 липня Гарібабаді сказав, що пропозиція Оману передбачає визначення маршруту, який на 50 відсотків буде контролюватися Іраном і на 50 відсотків Оманом, який лежить на іншому південному березі протоки.

«Ми сказали, що це не вирішує занепокоєння Ірану», – сказав іранський представник, додавши, що Тегеран «не планує вести переговори зі США» з цього питання.

Він додав, що Ормузька протока «ніколи не повернеться до свого довоєнного стану», і якщо це станеться, «успіх» Ірану у війні буде «неповним».

Раніше Reuters цитував інформоване джерело, яке повідомило, що Оман подав Ірану пропозицію про створення спільного регіонального механізму з добровільними внесками для управління Ормузькою протокою, на яку до війни припадала приблизно п’ята частина світового транзиту нафти і газу.

За словами джерела, пропозицію Оману підтримують країни регіону.

Гарібабаді сказав, що Іран пропонує, щоб він керував судноплавством через свою сторону протоки, тоді як Оман керував би частиною (але не всім) свого боку водного шляху. Оман не підтвердив таку пропозицію.