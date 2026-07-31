Зеленський в інтерв’ю Fox News: конфлікт в Ірані пов’язаний із війною Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України тісно пов'язана з конфліктом США з Іраном, додавши, що Москва «дуже рада» бачити, як увага Вашингтона перемикається з війни в Україні на Близький Схід.

«Росія надала Ірану дрони», – сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News, опублікованому 31 липня, додавши, що Тегеран використовував зброю, поставлену Москвою, для нападу на країни Близького Сходу.

«(Фрагменти) на знищених дронах є російськими... Усі це бачили», – сказав він.

Іран є давнім союзником Росії. Його військова техніка й технології були важливими на першому етапі воєнних зусиль Москви проти України. За оцінками Києва, російські військові використали десятки тисяч безпілотників Shahed для атак на Україну з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Тепер Тегеран сам потребує допомоги, і український президент наголосив, що він «абсолютно» переконаний, що Москва надала Ірану супутникові знімки американських військових баз по всьому Близькому Сходу.

«Росія дуже рада, що немає кінця війни, справжнього кінця війни на Близькому Сході... Тому що вони розуміють, що оскільки Сполучені Штати беруть участь у цій війні, вони не можуть допомогти Україні на тому ж рівні, як це було раніше», – сказав Зеленський.

Україна нині критично потребує більше можливостей для протиповітряної оборони, щоб захиститися від щоденних повітряних атак Росії та підготуватися до чергової зими, протягом якої Москва може знову посилити свої атаки на енергетичну інфраструктуру, залишивши сотні тисяч людей без опалення та електроенергії на тлі мінусових температур.