Зеленський обговорив з військовим командуванням «виклики, які є через російську тактику ударів балістикою»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, керівником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком, в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником голови ОП Павлом Палісою.

За його словами, детально обговорили «виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами, і нашу спроможність протидіяти цій тактиці як на військовому, так і на дипломатичному рівнях».

Зеленський зазначив, що під час наради визначили «рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи», які можуть дати Україні більше захисту.

«Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО», – написав він у телеграмі.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина.

Українські військові попередньо зафіксували влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

Унаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня, за даними МВС, в Україні загинули вісім людей, понад 50 – зазнали поранення.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.



