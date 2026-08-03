Ціни на нафту різко падають на тлі оптимізму щодо поновлення переговорів на Близькому Сході

Вранці 3 серпня ціни на нафту різко знизилися, оскільки надії на мир на Близькому Сході знову зросли після останніх заяв президента США Дональда Трампа.



Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на понад 6 відсотків до 82,41 долара за барель після того, як Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться 3 серпня. Ціна на нафту West Texas Intermediate впала до 80,72 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що скасував «масовану» атаку на Іран, оскільки угоди про відновлення Ормузької протоки та вирішення глухого кута навколо ядерного потенціалу Тегерана перебувають в процесі розробки, хоча він не надав подробиць.



Війна, яка розпочалася з американо-ізраїльських авіаударів по Ірану наприкінці лютого, призвела до різкого зростання цін на нафту – зростання, коли атаки посилилися, і падіння, коли знову з’явилася надія на врегулювання шляхом переговорів.



