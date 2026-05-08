Трамп відклав підвищення мит на автомобілі з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп відклав підвищення мита на автомобілі з Євросоюзу до 4 липня.

За його словами, це рішення було ухвалено після «чудової розмови» з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Я терпляче чекав, коли ЄС виконає свою частину історичної торгової угоди, укладеної в Тернберрі, Шотландія, – найбільшої торгової угоди в історії! Була дана обіцянка, що ЄС виконає свою частину угоди і, як і було погоджено, знизить свої тарифи до нуля», – написав він у своїй соцмережі.

За словами Трампа, лідери також обговорили ситуацію в Ірані і дійшли згоди, що Тегеран ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Фон дер Ляйєн також назвала розмову з американським президентом «дуже хорошою».

«Ми обговорили торгову угоду між ЄС і США. Обидві сторони, як і раніше, повністю віддані її виконанню. Досягнуто гарного прогресу в напрямку зниження тарифів до початку липня», – написала вона в соцмережі X.

1 травня Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на автомобілі та вантажівки з Євросоюзу до 25%. Причиною цього рішення він назвав недотримання Євросоюзом умов торговельної угоди.

Йдеться про торговий договір, узгоджений у 2025 році та доопрацьований на початку 2026 року. Угода передбачає скасування європейських мит на американську промислову продукцію та встановлює стелю тарифів для більшості товарів з Європи.

У лютому 2026 року Верховний суд США визнав незаконною більшість тарифів президента Трампа, у тому числі «взаємні» мита на імпорт практично з усіх країн світу та 25-відсоткові тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю. Згідно з рішенням, компанії, що вже заплатили, зможуть вимагати повернення коштів від Мінфіну.