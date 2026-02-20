Трамп планує доручити Пентагону розкрити документи про НЛО

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручить Міністерству оборони Перейменоване Трампом на Міністерство війни опублікувати урядові документи щодо позаземного життя і НЛО.

«Доручу… розпочати процес виявлення й публікації урядових документів про інопланетне і позаземне життя, невідомі повітряні явища й невідомі літаючі об’єкти, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з цими вкрай складними, але надзвичайно цікавими і важливими питаннями», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

Напередодні він звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у розголошенні «секретної інформації» після його коментарів у подкасті Браяна Тайлера Коена.

Відповідаючи на запитання про те, чи насправді існують інопланетяни, Обама сказав: «Вони існують, але я їх не бачив… Їх не тримають у ... Зоні 51. Там немає ніяких підземних споруд, якщо тільки не існує якоїсь грандіозної змови, і це не приховали від президента Сполучених Штатів», – сказав Обама.

Пізніше він уточнив, що не бачив доказів, що інопланетяни «встановлювали з нами контакт». При цьому Обама додав, що «Всесвіт настільки величезний, що, статистично, ймовірність існування життя десь там – висока».

У доповіді 2024 року Пентагон заявив про «відсутність свідчень», які підтверджують, що представники уряду США стикалися зі зразками інопланетного життя. Більшість об’єктів, які вважали за НЛО, були звичайними земними розробками.

У документі наголошується, що сплеск інтересу до НЛО у 1950–1960 роках пояснюється випробувальними польотами американських літаків-розвідників і випробуванням деяких космічних технологій.