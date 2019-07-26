Трамп погрожує дзеркально відповісти на податки Франції для американських IT-компаній

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує, що не залишить без відповіді запровадження Францією «цифрового податку» для інтернет-гігантів на кшталт Google, Amazon та Facebook.

«Франція щойно запровадила цифровий податок для наших чудових американських технологічний компаній. Якщо хтось і обкладатиме їх податками, то це має бути їхня рідна країна, США. Ми незабаром оголосимо про суттєві зустрічні дії у відповідь на дурість Макрона», – заявив Трамп у своєму Twitter, маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона.

Він також натякнув, що під зустрічні санкції може потрапити французька винна промисловість, додавши, що «завжди казав: американське вино краще за французьке».

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Заступник речника Білого Дому Джудд Дір, коментуючи нововведення Парижа, заявив, що Вашингтон «глибоко розчарований рішенням Франції запровадити податок на цифрові послуги за рахунок американських компаній та їхніх працівників».

«Адміністрація Трампа послідовно заявляла, що не ігноруватиме і не терпітиме дискримінації компаній, які базуються в США», – заявив він.

Раніше в липні 2019 року стало відомо про запровадження Францією спеціального податку для технологічних компаній на прибутки, отримані ними на території цієї країни. Це рішення має на меті покласти край практиці, коли транснаціональні компанії уникають оподаткування, переносячи свої штаб-квартири до країн Євросоюзу з нижчими податками.