Трамп оскаржив рішення про 355 млн доларів у цивільній справі про шахрайство

Колишній президент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 354,9 мільйона доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Трамп звернувся до апеляційного суду штату з проханням скасувати рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого у цивільному позові про шахрайство, поданому у 2022 році генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс.

Штрафні санкції, разом із значними присудами присяжних у двох інших цивільних справах, можуть стати витоком грошових резервів Трампа, оскільки він прагне висунути свою кандидатуру від республіканців на президентських виборах 5 листопада.

16 лютого суд у Нью-Йорку у цивільній справі про шахрайство присудив Дональду Трампу штраф у розмірі 355 млн доларів.

Раніше Трамп звинувачення у завищенні вартості своїх активів на мільярди доларів назвав «продовженням найбільшого полювання на відьом усіх часів», а судовий розгляд проти нього – «обманом» і «підробкою».

Прокуратура стверджувала, що Трамп переоцінив свої активи, включаючи пентхаус Trump Tower на Манхеттені, маєток Mar-a-Lago у Флориді, офісні хмарочоси і гольф-клуби. За даними сторони звинувачення, Трамп завищив свій власний статок на суму до 2,2 мільярда доларів.