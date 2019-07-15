Трампа звинуватили в расизмі після твітів про конгресменок від Демократичної партії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазнав критики за свої дописи в Twitter із нападками на конгресменок від Демократичної партії.

14 липня Трамп оприлюднив низку твітів, у яких заявляв, що ці жінки нібито не є американськими громадянками за народженням і що вони повинні поїхати назад, до тих «занепалих та заражених злочинністю країн», з яких походять.

«Так цікаво спостерігати за «прогресивними» демократичними конгресменками, які спершу приїхали з країн, де уряди – це цілковита й повна катастрофа, найгірші, найбільш корумповані та неспроможні, ніж будь-де в світі (якщо у них взагалі є здатні функцонувати уряди), а тепер голосно й злісно розповідають людям у Сполучених Штатах – найвеличнішій та найпотужнішій країні в світі – як має працювати наш уряд», – написав президент США.

Він додав, що ці країни «потребують допомоги» членкинь уряду США, тож вони не мусили б звідти їхати.

Трамп не назвав імен жінок, яким адресував свої послання, однак може йтися про групу не білих жінок у Конгресі, які вперше обрані до Палати представників і не приховують свого критичного ставлення до Трампа.

У Демократичній партії твіти президента назвали расистськими, республіканці переважно їх не коментують.

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі заявила у відповідь, що Трамп хоче «зробити Америку знову білою».

«Наше розмаїття – це наша стійкість, а наша єдність – це наша сила», – додала вона.

Конгресменка від демократів з Нью-Йорка Александрія Окасіо-Кортес висловила думку, що президент США «нездатен осягнути Америку, яка включає нас», маючи на увазі представників меншин.

«Пане президенте, країна, з якої я «походжу» і країна, які ми всі складали присягу – це Сполучені Штати», – прокоментувала Окасіо-Кортес.

А колишній віце-президент США Джо Байден, який є головним претендентом на номінацію на наступних президентських виборах від Демократичної партії, звинуватив Трампа в поширенні «риторики ненависті» та напруги між представниками різних рас для власної політичної вигоди.

«Давайте визначимося: расизму та ксенофобії немає місця в Америці», – додав він.

Днями Байден вже заявляв, що дії Трампа в зовнішній політиці підірвали місце США у світі та загрожують демократії.