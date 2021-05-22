У Києві відбувся марш на підтримку трансгендерів

У Києві 22 травня відбувся марш на підтримку трансгендерів, приурочений до другої річниці вилучення трансгендерності з Міжнародної класифікації хвороб.

«На світовому рівні МКХ-11 набуває чинності вже з початку наступного року. Проте доки держави не зроблять конкретних кроків з її впровадження, таке набуття лишається радше символічним. В Україні ж ми досі не почули від Міністерства охорони здоров’я, які саме кроки і коли воно збирається — якщо взагалі збирається – робити… Ми хочемо бачити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей», – заявили організатори маршу.

Кілька сотень учасників Транс-маршу в оточенні поліції пройшлися від Михайлівської площі до Поштової.

Паралельно з цією акцією демонстрацію на Михайлівській площі влаштували представники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які виступали проти проведення заходу.