У Києві 110 років від дня народження Бандери відзначають смолоскипною ходою – трансляція

Націоналістичні організації проводять смолоскипну ходу в Києві з нагоди 110-річчя від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Учасників закликають збиратися о 18:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку в столиці, повідомляє прес-служба ВО «Свобода».

Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 1 січня в Києві відбувається дві ходи до дня народження Бандери: одну від пам’ятника Тарасу Шевченку до майдану Незалежності проводять ВО «Свобода», Правий сектор й інші праві і праворадикальні організації; іншу – від Оперного театру проводять Нацдружини і Національний корпус.

18 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, серед яких і день народження лідера ОУН Степана Бандери.

11 грудня у Львівській області 2019 рік оголошено роком Степана Бандери і Організації українських націоналістів.

1 січня 2019 року відзначається 110 років від дня народження Степана Бандери – українського політичного діяча, одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів – голови Проводу ОУН (б).