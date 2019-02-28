Верховна Рада ухвалила доопрацьований законопроект про трансплантацію

Верховна Рада ухвалила закон 9461-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Відповідне рішення підтримав 231 депутат.

Законопроектом передбачається відтермінування введення в дію нового закону про трансплантацію до 1 січня 2020 року, що надасть можливість пролонгувати до 31 грудня 2019 року «Закон про трансплантацію», що діяв раніше. Таким чином, парламент зможе розблокувати припинену наразі трансплантацію органів через неготовність державних реєстрів.

Верховна Рада ухвалила закон про посмертне донорство в травні 2018 року. Документ набрав чинності 1 січня цього року. Але частину норм нового закону, як виявилося, неможливо реалізувати через відсутність належної інформаційної системи трансплантації (реєстру донорів і реципієнтів) та неготовність трансплант-координаторів.

За даними МОЗ, щороку українські лікарі виконують близько 200 операцій з трансплантації, втім цей показник вважають надто малим у межах всієї країни.