КМДА оприлюднила графік руху із 26 березня у Києві: метро – до 23:00, наземний транспорт – до 23:30

У Київміськадміністрації повідомили, що із 26 березня, коли вирішено скоротити комендантську годину у Києві, громадський транспорт столиці подовжить свою роботу, відповідно до затвердженого графіка:

наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;

фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

У КМДА наголошують, що актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку «Київ Цифровий».

20 березня керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня, а не як зараз – із 23:00.