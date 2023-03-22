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Новини | Суспільство

КМДА оприлюднила графік руху із 26 березня у Києві: метро – до 23:00, наземний транспорт – до 23:30

Вже скоро у Києві комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня, а не як зараз – із 23:00

У Київміськадміністрації повідомили, що із 26 березня, коли вирішено скоротити комендантську годину у Києві, громадський транспорт столиці подовжить свою роботу, відповідно до затвердженого графіка:

  • наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;
  • метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;
  • фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

У КМДА наголошують, що актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку «Київ Цифровий».

20 березня керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня, а не як зараз – із 23:00.

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