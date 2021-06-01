Метеорологи: середня температура травня в Києві була на 1,4 градуса нижчою за кліматичну норму

Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +14,4°С, що на 1,4 градуса нижче за кліматичну норму, свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +3,4°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +25,1°С», – йдеться в повідомленні.

Травень, як і рік тому, виявився «щедрим на опади», яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми, додали метеорологи.

Раніше в коментарі Радіо Свобода директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда повідомив, що літо в Україні, за прогнозами, буде спекотним.