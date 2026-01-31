Особовий склад 108-ї бригади ТрО передають Штурмовим військам для бойових дій, а не лише «для навчань» – Донбас.Реалії  

Військовослужбовців 108-ї окремої бригади територіальної оборони (ОБрТрО), родичі яких заявили про «викрадення» 225-м штурмовим полком, залучали до штурмових дій, а не лише до навчань, як про це заявляли представники підрозділів у медіа. Це з’ясував проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії в матеріалі «Завантажуємось». Скандал між 225-м ОШП та 108-ю бригадою ТрО: чи місце у Силах оборони порядкам як «на зоні»?»

Журналісти зібрали дані від понад десятка родичів та військослужбовців бригади, в тому числі поранених у таких боях. Підпорядкування частини своїх підрозділів Штурмовим військам не заперечили і в коментарі 108-ї ОБрТрО. Там пояснили, що передача особового складу під командування 225-го ОШП – паралельний процес із навчаннями, які були заплановані спільно з 225-м ОШП.

«Наразі частина військовослужбовців, відповідно до розпоряджень командування військової частини, перебувають на навчаннях із метою підвищення бойової та медичної підготовки. Щодо плутанини зі зниклими безвісти, то, відповідно до бойового розпорядження, частина наших підрозділів була передана в підпорядкування 225-му ОШП раніше. Родичі ставлять питання – як може так бути, що людина поїхала на навчання і зникла безвісти? Тому що одні поїхали на навчання, інші були підпорядковані і вони брали участь (у бойових діях – ред.) спільно вже під командуванням 225-го ОШП», – зазначив у коментарі начальник відділення комунікацій 108-ї ОБрТрО полковник Руслан Ткачук.

На початку січня родичі тероборонівців почали звертатися до медіа з повідомленням про утримання їхніх рідних під вартою в розташуванні 225-го ОШП та відправку у штурми під командуванням цього полку, що не визнавалося обома підрозділами. За сприяння військового омбудсмана Ольги Решетилової для родичів тоді провели зум-конференцію з представниками 108-ї ОБрТрО та 225-го ОШП, де ті отримали запевнення, що відбуття є тимчасовим, лише на навчання.

Проте, як з’ясували журналісти, це не так, адже на той момент частина людей, за даними їхніх рідних та поранених, вже виконувала бойові завдання під командуванням 225-го ОШП. Серед переміщеної до штурмового полку групи військовослужбовців одна частина відбула на бойові завдання у 20-числах грудня, інша частина – 3–5 січня; ще частина – після завершення навчань 17–18 січня. За час підготовки матеріалу двоє з цих людей були офіційно визнані зниклими безвісти, про що родичі отримали сповіщення.

108-ма бригада ТрО 31 січня поширила на своїй сторінці заяву про те, що всі, хто відбув на навчання, повернулися до своєї бригади. 225-й ОШП упродовж трьох тижнів не відповів на прохання про коментар. Також немає відповіді від Державного бюро розслідувань та Військової служби правопорядку стосовно скарг на позбавлення волі військовослужбовців.

Більше про це читайте тут : «Завантажуємось». Скандал між 225-м ОШП та 108-ю бригадою ТрО: чи місце у Силах оборони порядкам як «на зоні»?

108-ма бригада територіальної оборони та 225-й окремий штурмовий полк працюють на Гуляйпільському напрямку, що є зоною управління 17-го армійського корпусу. Проте Штурмові війська не є частиною корпусної системи та підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил.