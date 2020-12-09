До України повернулися двоє громадян, яких три роки утримували в Іраку – ОП

До України повернулися Євген Фоменков і Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року, повідомила 9 грудня пресслужба президента України.

«Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї – нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину», – цитує Володимира Зеленського його пресслужба.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова додала, що поверненню українців на батьківщину передувала значна системна робота.

У вересні шестеро українських моряків – членів екіпажу судна Curacao Trader, які були звільнені з піратського полону, повернулися до України.