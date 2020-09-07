Шість моряків повернулися в Україну після звільнення з піратського полону – ОП

Шестеро українських моряків – членів екіпажу судна Curacao Trader, які були звільнені з піратського полону 20 серпня, повернулися до України, повідомляє пресслужба президента.

«Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію на контролі. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин», – сказав Володимир Зеленський.

В Офісі президента нагадали, що 17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Нігерії.