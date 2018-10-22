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22 Жовтень 2018, Київ 08:38
Новини | Події

Троє військових поранені на Донбасі минулої доби – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 21 жовтня 2018 року (дані Міністерства оборони України)

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Внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу, 21 жовтня, поранені троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому тричі – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське й Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися – у районі Новотроїцького.

В тилу бойовиків. Ексклюзив
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В тилу бойовиків. Ексклюзив

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Станом на ранок 22 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить, але напередодні ввечері бойовики звинувачували українських військових в обстрілі Ленінського і Саханки. Інформації про постраждалих вони не наводили.

Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у шести обстрілах своїх позицій, даних про постраждалих не наводить.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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