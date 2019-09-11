Канада: Трюдо розпустив парламент і оголосив про початок виборчої кампанії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент і оголосив про початок виборчої кампанії. Загальнонаціональні вибори мають відбутися 21 жовтня.

Лідер Консервативної партії Ендрю Шкір вважає, що Трюдо «втратив моральний авторитет» на управління країною через скандал навколо інженерно-будівельної компанії SNC-Lavalin. У лютому колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Канади Джоді Вільсон-Рейболд стверджувала, що Трюдо намагався переконати її вберегти SNC-Lavalin від суду й піти на мирову угоду.

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Канадську компанію звинувачують у тому, що вона давала десятки мільйонів доларів хабарів з метою виграти контракти в Лівії в часи режиму Муаммара Кадаффі, якого вбили у 2011 році.

Сам Трюдо заперечував тиск на прокуратуру в справі SNC-Lavalin, але говорив, що багато людей втратять роботу, якщо почнеться кримінальне переслідування компанії.

Цей скандал негативно позначився на рейтингу Трюдо, який став прем’єр-міністром у 2015 році.