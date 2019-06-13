НАБУ закінчило досудове розслідування у справі Труханова – САП

Детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили досудове розслідування у провадженні стосовного мера Одеси Генадія Труханова, якого підозрюють у вказанні недостовірних даних у декларації.

«13 червня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Геннадію Труханову та його захисникам копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. Наразі обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті», – мовиться у повідомленні САП.

Мерові Одеси Геннадію Труханову 11 березня повідомили про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 і 2016 роки. Незадекларованими, за даними НАБУ, є, зокрема, квартира, два паркомісця, нежитлова нерухомість, два автомобілі. Загалом до декларації 2015 року мер Одеси не вніс статки на загальну суму 32,48 мільйона гривень, до декларації 2016 року – на 18,81 мільйона, повідомили в бюро.

Санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.