Трамп назвав 5 кандидатур на посаду радника з нацбезпеки замість Болтона

Президент США Дональд Трамп 17 вересня назвав п’ять можливих кандидатур на вакантну посаду радника з національної безпеки замість звільненого минулого тижня Джона Болтона, повідомила агенція Reuters.

На борту Air Force One Трамп повідомив журналістам, що це помічник з питань безпеки віцепрезидента Майка Пенса Кіт Келлог, спецпредставник президента щодо заручників Роберт О’Брайен, колишній офіцер ЦРУ Фред Флітц, що був виконавчим секретарем Ради національної безпеки, та Ліза Гордон-Хагерті, заступник міністра енергетики з питань ядерної безпеки.

За повідомленнями, четверо із можливих кандидатур замість Болтона працювали у Раді нацбезпеки.

У Білому домі пізніше заявили, що вказані Трампом імена, не є повним списком кандидатур, які розглядаються.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона 10 вересня. Трамп, зокрема, різко розкритикував пропозиції Болтона щодо політики стосовно Північної Кореї та Венесуели. Він також заявив, що позиція Болтона часто не збігалася з іншими представниками адміністрації.

Болтон працював радником Трампа з березня 2018 року.