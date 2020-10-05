Трамп повідомив про точний час своєї виписки з військового госпіталю

Президент США Дональд Трамп повідомив про точний час завершення свого лікування від COVID-19 у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

«Я залишу великий медичний центр Волтера Ріда сьогодні о 18:30 (це 1:30 ночі 6 жовтня за Києвом – ред.). Почуваюся справді добре! Не бійтеся COVID-19. Нехай ця хвороба не домінує у вашому житті. Під орудою адміністрації Трампа ми розробили кілька справді чудових ліків та методів. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!» – написав Трамп у твітері.

У Національному військово-медичному центру імені Волтера Ріда Дональд Трамп лікується з 2 жовтня. Раніше минулого тижня стало відомо, що захворів сам Трамп, його дружина Меланія, а перед тим стало відомо про позитивний тест на коронавірус у старшої радниці Трампа Гоуп Гікс.

5 жовтня речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що також захворіла на COVID-19.