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05 жовтня 2020, Київ 23:35
Новини | Вибори президента США 2020

Трамп повідомив про точний час своєї виписки з військового госпіталю

Президент США Дональд Трамп вітає своїх прихильників із вікна автомобіля, 4 жовтня 2020 року

Президент США Дональд Трамп повідомив про точний час завершення свого лікування від COVID-19 у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

«Я залишу великий медичний центр Волтера Ріда сьогодні о 18:30 (це 1:30 ночі 6 жовтня за Києвом – ред.). Почуваюся справді добре! Не бійтеся COVID-19. Нехай ця хвороба не домінує у вашому житті. Під орудою адміністрації Трампа ми розробили кілька справді чудових ліків та методів. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!» – написав Трамп у твітері.

У Національному військово-медичному центру імені Волтера Ріда Дональд Трамп лікується з 2 жовтня. Раніше минулого тижня стало відомо, що захворів сам Трамп, його дружина Меланія, а перед тим стало відомо про позитивний тест на коронавірус у старшої радниці Трампа Гоуп Гікс.

5 жовтня речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що також захворіла на COVID-19.

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