Трамп закликає країни ЄС «забрати» понад 800 бійців «ІД»

Президент США Дональд Трамп закликає Велику Британію, Францію, Німеччину й інші європейські країни «забрати собі» і судити понад 800 бійців екстремістського угруповання «Ісламська держава», яких, за його словами, взяли в полон війська США і їхніх союзників у Сирії.

Як написав Трамп у Twitter, в іншому випадку американцям доведеться відпустити їх, і вони повернуться до країн ЄС як вільні люди і зможуть далі займатися терористичною діяльністю.

«Настав час для інших активізуватися і виконувати роботу, яку вони здатні зробити. Ми відходимо після 100-відсоткової перемоги над халіфатом», – написав Трамп.

Країни Європи й інших регіонів повідомляли, що сотні їхніх громадян виїхали, щоб воювати на боці «Ісламської держави» й інших екстремістських груп на Близькому Сході. Спецслужби переконані, що частина з них після того, як так званий «халіфат» почав зазнавати поразок на території Іраку й Сирії, повернулася до Європи.

У твіті Трампа прямо не сказано, чи є захоплені джигадисти громадянами європейських країн.

Напередодні командування сирійських демократичних сил, підтримуваних Сполученими Штатами, заявило, що під контролем «ІД» у Сирії залишився тільки один населений пункт, і найближчим часом буде оголошено про повний розгром угруповання, яке ще два роки тому контролювало значні території в Сирії й Іраку.

Трамп розпорядився вивести американські війська з Сирії після розгрому «Ісламської держави».