Трам і Кім починають другу зустріч у Ханої

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 27 лютого почнуть свій другий дводенний саміт у столиці В’єтнаму Ханої.

За день до цього обидва лідери прибули в Ханой.

Трамп і Кім обговорюватимуть ядерні і ракетні програми Північної Кореї. Аналітики припускали, що обидва лідери говоритимуть і про офіційне закінчення корейської війни, яка була заморожена угодою про перемир’я в 1953 році.

Перед тим, як вирушити із Вашингтона, Трамп написав у Twitter: «Із повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане генератором економічного росту. Без цього – залишиться тим, чим є. Лідер Кім ухвалить мудре рішення».

Кім приїхав до В’єтнаму броньованим поїздом вранці після триденної 3000-кілометрової подорожі зі столиці Північної Кореї Пхеньяна через Китай. Частину шляху від кордону до Ханоя він подолав автомобілем.

В’єтнамська влада пообіцяла гарантувати посилену безпеку заходу, жодної інформації про місце проведення саміту немає.

Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Водночас із того часу в питанні денуклеаризації КНДР значного прогресу не було.