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27 Лютий 2019, Київ 10:33
Новини | Міжнародні

Трам і Кім починають другу зустріч у Ханої

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр В'єтнаму Нгуєн Суан Фук у Ханої, 27 лютого 2019 року

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 27 лютого почнуть свій другий дводенний саміт у столиці В’єтнаму Ханої.

За день до цього обидва лідери прибули в Ханой.

Трамп і Кім обговорюватимуть ядерні і ракетні програми Північної Кореї. Аналітики припускали, що обидва лідери говоритимуть і про офіційне закінчення корейської війни, яка була заморожена угодою про перемир’я в 1953 році.

Перед тим, як вирушити із Вашингтона, Трамп написав у Twitter: «Із повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане генератором економічного росту. Без цього – залишиться тим, чим є. Лідер Кім ухвалить мудре рішення».

Кім приїхав до В’єтнаму броньованим поїздом вранці після триденної 3000-кілометрової подорожі зі столиці Північної Кореї Пхеньяна через Китай. Частину шляху від кордону до Ханоя він подолав автомобілем.

Курець Кім: главу КНДР зняли на відео в невимушеній обстановці на шляху до Трампа – відео
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Курець Кім: главу КНДР зняли на відео в невимушеній обстановці на шляху до Трампа – відео

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В’єтнамська влада пообіцяла гарантувати посилену безпеку заходу, жодної інформації про місце проведення саміту немає.

Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США. Водночас із того часу в питанні денуклеаризації КНДР значного прогресу не було.

Як у Ханої готуються до історичного саміту Трампа і Кіма – відео
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Як у Ханої готуються до історичного саміту Трампа і Кіма – відео

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