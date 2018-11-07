Трамп звинуватив «режим» Обами у втраті Україною Криму

Президент США Дональд Трамп звинуватив «режим» колишнього президента Барака Обами в тому, що Україна втратила Крим, який у 2014 році анексувала Росія.

Трамп заявив про це під час прес-конференції у Білому домі 7 листопада, на якій він коментував результати проміжних виборів до Конгресу.

На питання про його відносини з Росією Трамп нагадав про свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у липні в Гельсінкі.

«Справа в тому, що в мене була дуже, дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Ми багато чого обговорили – про Сирію, про безпеку, про Україну… Про той факт, що президент Обама дозволив (Росії – ред.) забрати значну частину України», – сказав Трамп.

Коли журналіст сказав, що «це президент Путін анексував Крим», Трамп відповів: «Це був режим президента Обами. Це було за часів президентства Обами. Так? Це президент Обама дозволив, щоб так сталося».

США й інші країни Заходу критикували Москву і запровадили проти неї санкції через анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України у війні, в якій від квітня 2014 року загинули понад 10 тисяч людей.

Трампа критикували, як демократи, так і республіканці, через те, що під час зустрічі з Путіним у Гельсінкі він не зайняв щодо нього рішучішу позицію і не тиснув на нього деяких питаннях, зокрема в справі про ймовірне втручання Росії у вибори в США 2016 року.