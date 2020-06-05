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05 червня 2020, Київ 20:31
Новини | Коронавірус

Трамп заявив, що США пройшли «цю жахливу пандемію» COVID-19

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив 5 червня, що Сполучені Штати пройшли через пандемію коронавірусу – після того, як статистика щодо нових робочих місць несподівано показала зростання зайнятості.

«Ми мали найбільшу економіку в історії світу. І ця сила дозволяє нам пройти через цю жахливу пандемію, значною мірою через те, що, гадаю, ми чинимо дуже добре. Ми ухвалили кожне рішення правильно», – сказав Трамп про протидію своєї адміністрації пандемі\, яка забрала понад 108 тисяч життів у США. За даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих у США сягнуло 1 мільйона 877 тисяч.

Трамп заявив, що економіка відновлюватиметься швидше, якщо окремі штати санкціонують повернення до роботи.

Раніше 5 червня міністерство праці США повідомило, що країна отримала в травні 2,5 мільйона робочих місць, а рівень безробіття знизився до 13,3% після надзвичайно значних втрат робочих місць у попередні місяці через коронавірусну інфекцію.

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